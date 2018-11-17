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ترامب: يمكنني مساعدة بيلوسي لرئاسة مجلس النواب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:52 م
ترامب: يمكنني مساعدة بيلوسي لرئاسة مجلس النواب
دونالد ترامب
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وكالات
 
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه قد يساعد زعيمة الديمقراطيين، في مجلس النواب نانسي بيلوسي، على حصد الأصوات التي تحتاجها لرئاسة المجلس اعتباراً من الثالث من يناير المقبل عند افتتاح جلسات البرلمان الجديد.



وذكر ترامب في تغريدة على شبكة "تويتر": "يمكنني حصد جميع الأصوات التي ترغب فيها نانسي لتصبح رئيسة مجلس النواب. تستحق هذا الانتصار. هناك البعض في حزبها يحاولون إبعادها. ستنتصر".



وأكد الرئيس في تصريحات لاحقة للصحفيين قبل السفر إلى كاليفورنيا هذه الفكرة.



وقال ترامب: "سأساعد نانسي بيلوسي، في حال احتياجها بعض الأصوات. ربما تحتاجها. سأقدم خدمة رائعة لها. تعجبني شخصية نانسي بيلوسي"، واصفا إياها بأنها "ذكية".



وأوضح: "تستحق أن تكون رئيسة (للمجلس)، إنهم يلعبون معها الآن كما يلعبون معي".



وسيطر الديمقراطيون في الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من من نوفمبر الماضي على مجلس النواب بعد 8 أعوام من تحقيق الأقلية.



وتواجه بيلوسي معارضة داخل حزبها، وطرحت وسائل الإعلام الأمريكية، عدة أسماء ترغب في تولي رئاسة المجلس بينها شيري بوستوس، ومارسيا فودج.



وأكد عدد من الديمقراطيين المنتخبين للمرة الأولى لمجلس النواب، علناً أنهم يرغبون في احداث تغيير في قيادة حزبهم.
المزيد عن: نانسي بيلوس مساعدة مجلس النواب رئاسة دونالد ترامب
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