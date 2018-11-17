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عاجل.. صوّت الآن لـ "محمد صلاح" في جائزة BBC للأفضل في أفريقيا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:48 م
عاجل.. صوّت الآن لـ محمد صلاح في جائزة BBC للأفضل في أفريقيا
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الفجر الرياضي
 
دخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).


وتواجد في القائمة محمد صلاح والمغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والسنغاليان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني لاعب ليفربول والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.


وسيبدأ الاستفتاء على اختيار الأفضل في التاسعة مساء اليوم، حتى الثاني من ديسمبر المقبل، قبل إعلان إسم الفائز في الرابع عشر من الشهر ذاته.


وفاز محمد صلاح بالنسخة الأخيرة من الجائزة في العام الماضي، كأفضل لاعب في افريقيا بعد تألقه مع ليفربول.



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