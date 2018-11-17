هواوي تؤكد: سنصبح رقم واحد في سوق الهواتف الذكية بحلول 2020

هواوي أستطاعت خلال ربعين متتاليين أن تتفوق على آبل وتحتل المركز الثاني في سوق الهواتف الذكية من حيث عدد شحنات الهواتف الذكية وأتت خلال سامسونج.





هواوي كانت ذكرت في أكثر من مناسبة إنها قريباً ستصبح رقم واحد في سوق الهواتف الذكية وهذا ما ذكره اليوم مجدداً Richard Yu الرئيس التنفيذي لهواوي خلال حوار له مع موقع CNBC.





الرئيس التنفيذي لهواوي ذكر أن في عام 2019 هواوي ستكون قريبة جداً من سامسونج في عدد شحنات الهواتف الذكية وقد تستحوذ على نفس نسبة سامسونج في سوق الهواتف الذكية.



