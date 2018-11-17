هواوي تؤكد: سنصبح رقم واحد في سوق الهواتف الذكية بحلول 2020
السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:10 م
هواوي أستطاعت خلال ربعين متتاليين أن تتفوق على آبل وتحتل المركز الثاني في سوق الهواتف الذكية من حيث عدد شحنات الهواتف الذكية وأتت خلال سامسونج.
هواوي كانت ذكرت في أكثر من مناسبة إنها قريباً ستصبح رقم واحد في سوق الهواتف الذكية وهذا ما ذكره اليوم مجدداً Richard Yu الرئيس التنفيذي لهواوي خلال حوار له مع موقع CNBC.
الرئيس التنفيذي لهواوي ذكر أن في عام 2019 هواوي ستكون قريبة جداً من سامسونج في عدد شحنات الهواتف الذكية وقد تستحوذ على نفس نسبة سامسونج في سوق الهواتف الذكية.
وأضاف أن في عام 2020 بنسبة كبيرة هواوي ستتخطى سامسونج وتصبح رقم واحد في سوق الهواتف الذكية من حيث عدد شحنات الهواتف الذكية.
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