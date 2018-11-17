أخطاء تعيق خسارة الوزن أثناء الرجيم.. تجنبيها!

تُعد مشكلة ثبات الوزن رغم الرجيم ، مرتبطة بمعايير متعددة تناولتها العديد من الدراسات، لذا جمعنا لكِ عزيزتي أهم الأخطاء التي تعيق خسارة الوزن، بعد أن أكدت إختصاصية التغذية الدكتورة رشا محمود من القاهرة، أنها تؤثر بشكل سلبي على إنقاص الوزن أثناء الرجيم.





- التقييم الخاطئ لعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، من اخطاء الرجيم التي تعيق خسارة الوزن، كون عدد السعرات الحرارية تعتمد على نوعية الجسم.





- عدم الإنتظام في ممارسة الرياضة أو ممارسة الرياضات القاسية أو الإعتياد على نفس التمرينات اثناء الرجيم، يقلل فرصة حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في مناطق متفرقة بالجسم.





- عدم التوازن في تناول الكميات المحددة خلال انقاص الوزن، من اخطاء الرجيم التي تعيق انقاص الوزن.





- تجاهل معرفة السعرات الحرارية للأطعمة المتناولة، من اخطاء الرجيم التي تعيق خسارة الوزن، فهناك كثير من الأطعمة التي يعتقد أنها منخفضة السعرات ولكنها غير ذلك.





- التهام كميات كبيرة من الأطعمة الخالية من السكريات أو الدهون، من الاخطاء التي يجب تجنبها، فقد أكد باحثون بجامعة كورنويل أنها في هذه الحالة قد تحتوي على نفس القدر من السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، كذلك بينت دراسة نشرت بالجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة أن تناول الصودا الديت ترتبط بزيادات طويلة الأجل في محيط الخصر والبطن.





- التفاوت بين مواعيد الوجبات الرئيسية على مدار الفترة المحددة للرجيم، من اخطاء الرجيم التي تعيق خسارة الوزن، فقد أثبتت دراسة نشرت بالمجلة الأمريكية أن طرق توزيع الطعام مرتبطة بالسمنة، ما يؤثر على إجمالي استهلاك الطاقة والنشاء البدني.





- عدم الحصول على النوم الصحي والسليم، من الاخطاء التي يجب تجنبها، كونها تعيق خسارة الوزن اثناء الرجيم، إذ أثبتت دراسة نشرت في دورية حوليات الطب أن قلة النوم تسبب انخفاض في مستويات هرمون الليبتين وزيادة مستويات هرمون الجريلين، ما ينتج عنه زيادة إجمالية في الشهية.





- الإجهاد والتوتر الزائد يعيق خسارة الوزن اثناء الرجيم، فقد أشارت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن انفجار الأدرينالين أثناء الإجهاد يؤدي في نهاية المطاف إلى التعب الكظري، ما يجعل الجسم يخزن المزيد من الدهون وبالتالي زيادة في الوزن وليس العكس.





- قلة شرب الماء من اخطاء الرجيم التي تعيق خسارة الوزن، ما يتسبب ذلك في بطء عملية الأيض وحرق دهون الجسم.





- الإعتماد على حبوب فقدان الوزن فقط، دون مراعاة تطبيق النظام الغذائي الصحي المحدد لانقاص الوزن اثناء الرجيم.





- إتباع الحميات القاسية بشكل مفاجئ، قد تعيق خسارة الوزن، فضلا عن ذلك قد تصيب الجسم بالعديد من الأمراض على المدى البعيد.



