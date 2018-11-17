إسرائيل تنفي وجود صفقة أسرى جديدة مع حماس

نفى مصدر إسرائيلي مسؤول اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى.







وأكد المصدر، بحسب "القناة السابعة" الإسرائيلية، أن كافة التقارير التي تتحدث عن ذلك "غير صحيحة"، مضيفاً "لم يحدث أي تقدم بين الجانبين في هذا الملف".







وكانت وسائل إعلام عربية، أوردت تقريراً في وقت سابق اليوم، يقول إن إسرائيل توصلت إلى اتفاق، عبر وسطاء مصريين وألمانيين، لاستعادة جنودها المفقودين في غزة، والمحتجزين لدى حركة حماس.







وذكرت حماس سابقاً، أنها لن تخوض في مشاورات حول الأسرى المحتجزين لديها قبل الإفراج عن كافة الأسرى ضمن الصفة التي أبرمت سابقاً حول الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بينما تزعم أن لديها الآن، 4 أسرى إسرائيليين على الأقل، من بينهم الجندي الإسرائيلي آورون شاؤول، الذي اعتقلته خلال حرب 2014.







وأشارت القناة عبر موقعها الإلكتروني، إلى تقارير سابقة في 2017، قالت أيضاً، إن إسرائيل وحماس كانتا قريبتين من صفقة أسرى، تفرج إسرائيل بموجبها عن 60 فلسطينياً اعتقلتهم بعد الإفراج عنهم ضمن "صفقة شاليط"، شريطة طردهم إلى غزة أو بلد آخر.