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ترامب يهاتف وزير خارجيته ومديرة الاستخبارات لإحاطته بتطورات قضية خاشقجي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:28 م
ترامب يهاتف وزير خارجيته ومديرة الاستخبارات لإحاطته بتطورات قضية خاشقجي
جمال خاشقجي
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وكالات
 
أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث هاتفيا إلى وزير خارجيته، مايك بومبيو، ومديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، لإحاطته حول آخر تطورات جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، الشهر الماضي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قولها إن "الرئيس تحدث مع الوزير بومبيو ومديرة الاستخبارات هاسبل وهو على متن الطائرة، وسوف تصدر وزارة الخارجية  بيانا في وقت لاحق من اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مراسل لوكالة بلومبرج الأمريكية على "تويتر" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيتحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو، والمخابرات المركزية الأمريكية، عن قضية خاشقجي.
المزيد عن: مايك بومبيو دونالد ترامب خاشقجي جينا هاسبل تطورات
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