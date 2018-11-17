ترامب يهاتف وزير خارجيته ومديرة الاستخبارات لإحاطته بتطورات قضية خاشقجي

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قولها إن "الرئيس تحدث مع الوزير بومبيو ومديرة الاستخبارات هاسبل وهو على متن الطائرة، وسوف تصدر وزارة الخارجية بيانا في وقت لاحق من اليوم".





وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مراسل لوكالة بلومبرج الأمريكية على "تويتر" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيتحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو، والمخابرات المركزية الأمريكية، عن قضية خاشقجي.