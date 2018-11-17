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بعد مقتل صيدلي في السعودية.. أحمد موسى: رقبة الجاني لازم تطير

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:39 م
بعد مقتل صيدلي في السعودية.. أحمد موسى: رقبة الجاني لازم تطير
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الأشقاء في السعودية بسرعة القصاص من قاتل الصيدلي المصري أحمد طه في منطقة جازان"، مضيفًا: "نريد جثمان ابن مصر.. وعايزين القصاص العاجل من المجرم البلطجي، عايز أشوف رقبته بطير".

وأضاف "موسى"، خلال تقدميه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الجاني خطط ونفذ عملية القتل بمعنى عملية قتل مع سبق الإصرار والترصد؛ وهذه الجريمة في السعودية عقوباتها قطع الرقبة بحد السيف.

وتابع: "نطالب بحق المواطن المصري ولدينا ثقة في عدالة ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية"، مضيًفا: "ربنا يرحم أحمد ويصبر أهله.. قتل بدم بارد".
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