بطل مصر في المصارعة يتحدث لـ"الفجر" بعد تتويجه ببرونزية بطولة العالم تحت ٢٣ عاما (فيديو)

تحدث عبداللطيف منيع بطل مصر في المصارعة عن تتويجه ببرونزية بطولة العالم تحت ٢٣ عاما.





وفي أول تصريح لـ"الفجر الرياضي" للاعب منتخب مصر للمصارعة عبداللطيف منيع إبن مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية عقب عودته أول أمس الخميس قادما من بوخارست عقب مشاركته في بطولة العالم للمصارعة دون ٢٣ عام أعرب عن سعادته بهذا التتويج الصعب الذي جاء بعد معاناة كبيرة عقب إصابة تعرض لها اللاعب .





اللاعب أكد أن بداياته كانت عندما تابعه أحد مدربي المصارعة خلال عمله بورشة والده بعدما لاحظ بنيته القوية التي تساعده في ممارسة لعبة المصارعة .





وأضاف أنه تدرج في المشاركة في سن مبكرة في بطولات الجمهورية بعدما تدرب علي يد العديد من مدربي المصارعة بمسقط رأسه مدينة دكرنس و لعبه بإسم نادي طلائع الجيش ثم توقف لفترة بعد الإصابة التي تعرض لها في يده قبل أن يعاود التدريبات من أجل العودة لمستواه بعدما كان مهددا بالإبتعاد تماما عن الرياضة بسبب خطورة الإصابة ليعود مجددا ويتوج ببرونزية بطولة العالم دون ٢٣ عام .





وجاء تتويج البطل المصري الشاب ببرونزية بطولة العالم دون ٢٣ عام والتي إختتمت مؤخرا ببوخارست الرومانية بعدما تغلب في مباراة البرونزية علي اللاعب النرويجي بنتيجة ٢-١ .



