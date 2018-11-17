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تقرير دولى يكشف العوامل التي تحد من ارتفاع الطلب على النفط

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:14 م
تقرير دولى يكشف العوامل التي تحد من ارتفاع الطلب على النفط
أرشيفية
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وكالات
 
قالت تقرير دولى حديث، إن العوامل التي تحد من ارتفاع الطلب على النفط تضمنت ضعف عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي والتي كانت تتحرك حول أعلى مستوى لها في 16 شهرًا.

وأضاف التقرير الصادر عن وكالة بلومبرج، أنه على الرغم من أن عملات الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على استيراد النفط قد شهدت بعض التحسن في الآونة الأخيرة، إلا أن التراجع الذي تم تسجيله منذ بداية العام 2018 حتى تاريخه بلغ 5 في المائة (مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة) حيث تراجعت قيمة العملات الرئيسية مثل الروبية الهندية بنسبة 13 في المائة تقريبًا منذ بداية العام، بينما خسر الرنمينبي الصيني أيضًا حوالي 7 في المائة من قيمته تقريبًا.

وأشارت إلى أن اتجاهات الطلب في الصين تظهر أيضًا علامات ضعف يعزى جزئيًا إلى الصدع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لأحدث الأرقام، فإن نمو القطاع الصناعي في الصين، على الرغم من نموه، إلا انه بلغ أضعف مستوياته منذ أكثر من عامين في أكتوبر 2018.

وأظهرت بيانات سابقة عن الناتج المحلي الإجمالي للصين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام 2018، بينما لا يزال قوياً عند مستوى 6.5 في المائة، إلا انه يعد الأبطأ منذ الأزمة المالية.
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