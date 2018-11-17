عاجل– السعودية| الدفاع المدنى السعودي يحذر من المغارات الأرضية بعد السيول

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ناشد الدفاع المدنى السعودى، مواطنيه توخى الحذر خلال التنزه من المغارات الأرضية التى تظهر بعد السيول.

ونشر الدفاع المدنى السعودى، عبر تويتر، فيديو، لأحد المغارات الأرضية، قائلة:" الحذر بعد هطول الأمطار من دحول ومغارات أرضية تظهر بعد السيول وأخذ الحيطة والحذر خلال التنزه بالمزارع والأماكن البرية".

وشهدت المملكة العربية السعودية تقلبات الجوية من منذ حوالى أسبوع فى مناطق ومحافظات عديدة، حيث سقوط الأمطار الغزيرة وفيضانها والسيول فى بعض المناطق، من أبرزها جدة ومنطقة مكة المكرمة.

المصدر:- صحيفة عاجل