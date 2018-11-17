ندى بسيوني: أحب الأهلي وبشجع الزمالك برا مصر

أكدت الفنانة ندى بسيوني، أنها تشجع النادي الأهلي بلا تعصب، وتحبه كالشيكولاتة ووالدتها، ولكنها تشجع الزمالك في أي مباراة خارج مصر.

وذكرت خلال حوارها ببرنامج "كلام ستات" الذى يقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر وهايدى كرم وندى رحمى، غبر قناة "ON E" أنها حريصة على شرب المياه الساخنة باستمرار بدلًا من الشاى والقهوة، وتمتنع عن الأكل بعد الغروب، حيث تنام وتستيقظ مبكرًا.

وأشارت الفنانة ندى بسيونى، إلى إنها رفضت الكثير من الأعمال الدرامية، حيث رأت أنها لا تناسب طبيعة شخصيتها.





