المدبر البطريركي لأيبارشية القاهرة الكلدانية يهنئ المسلمين بالمولد النبوي

قام الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي لأيبرشية القاهرة الكلدانية، بزيارة مسجد جمال الدين الأفغاني للمعايدة بالمولد النبوي الشريف وذلك بمعيّة كل من النائب المستشار ثروت بخيت وكريم فيلو من الجمعية الخيرية الكلدانية وهبة سعد عن مؤسسة المبادرة والراهبات الفرنسسكانيات.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أنه كان على رأس المستقبلين فضيلة الإمام د. عصام الروبي وبقية المشايخ الأفاضل وهيئة المسجد والمصلين رجالاً ونساءاً بعد صلاة الجمعة، حيث ألقى فضيلة الشيخ الروبي كلمة ترحيبية حارة شكر فيها الزائرين وعلى رأسهم الأب بولس على هذه المبادرة الطيبة لتقوية أواصر المحبة والقربى. ثم كانت كلمة شكرٍ للمدبر البطريركي على حسن الضيافة وذكر الحاضرين بكلام الكتاب المقدس: "مبارك شعبي مصر" وهذا محفور في القلوب والصخور ودعا الجميع لزيارة بازيليك العذراء سيدة فاتيما.





وكما جرت العادة وزعت حلاوة المولد على الجميع لتعم الفرحة والبسمة على الشفاه كباراً وصغاراً نساءاً ورجالاً. وكان ختام الزيارة غداء محبة جمعنا بضيافة الإمام الروبي بعد زيارة المسجد وودعنا بنفس الحفاوة التي استقبلنا بها.