جامبيا تُسقط بنين وتقدم هدية غالية لمنتخب الجزائر بتصفيات أفريقيا

حقق منتخب جامبيا، فوزه الأول في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2019، عبر الفوز على ضيفه منتخب بنين، بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.





تقدم ستيف موني بهدف لمنتخب بنين في الدقيقة 35، لكن منتخب جامبيا رد بثلاثة أهداف عن طريق لامين جالو في الدقيقة 69، ومودو جوبي في الدقيقة 78، وأبلي جالو في الوقت المحتسب بدل من الضائع.





ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع الأخير، بينما توقف رصيد بنين عند 7 نقاط في المركز الثاني، ويلعب غدًا في نفس المجموعة منتخبي الجزائر وتوجو.



