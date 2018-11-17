ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جامبيا تُسقط بنين وتقدم هدية غالية لمنتخب الجزائر بتصفيات أفريقيا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:10 م
جامبيا تُسقط بنين وتقدم هدية غالية لمنتخب الجزائر بتصفيات أفريقيا
طباعة
وكالات
 
حقق منتخب جامبيا، فوزه الأول في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2019، عبر الفوز على ضيفه منتخب بنين، بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

تقدم ستيف موني بهدف لمنتخب بنين في الدقيقة 35، لكن منتخب جامبيا رد بثلاثة أهداف عن طريق لامين جالو في الدقيقة 69، ومودو جوبي في الدقيقة 78، وأبلي جالو في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع الأخير، بينما توقف رصيد بنين عند 7 نقاط في المركز الثاني، ويلعب غدًا في نفس المجموعة منتخبي الجزائر وتوجو.

المزيد عن: كاس الأمم الأفريقية جامبيا تصفيات أمم أفريقيا بنين الجزاءر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
0
x
19:00
1
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
1
x
14:30
8
ليبيا
جنوب أفريقيا
1
x
15:00
1
نيجيريا
غينيا الإستوائية
0
x
17:00
1
السنغال
الجابون
0
x
17:00
1
مالي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 9:40:00 PM