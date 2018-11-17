أحمد موسى: جميع قيادات الصف الأول للتنظيم الإرهابي في سيناء تم تصفيتها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة قامت بتصفية الإرهابي محمد جمال عبدالرحيم، وكان يعمل ضابطًا في وزارة الداخلية قبل انضمامه للعناصر الإرهابية، وكان إيضا ضمن الضباط الملتحين.





وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن جميع قيادات الصف الأول للتنظيم الإرهابي في سيناء تم تصفيتها، لافتا إلى أن هؤلاء هم من حاولوا اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.



