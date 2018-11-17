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توفيق عكاشة: قطر مولت حركة حماس بـ 15 مليون دولار

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:08 م
توفيق عكاشة: قطر مولت حركة حماس بـ 15 مليون دولار
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قناة الجزيرة تدمر وتقطع الرباط العربي، لافتًا إلى أن البعثة الدبلوماسية القطرية التي توجهت إلى قطاع غزة لمقابلة ممثلي حركة حماس كان معها حقائب بها 15 مليون دولار.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، "إسرائيل رصدت العملية، وفتنت على قطر"، متسائلا: "ما هدف قطر من تلك الأفعال؟، متابعًا: "يمكن عشان قطر قد علبة الكبريت عايزة الوطن العربي كله كده".
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