توفيق عكاشة: قطر مولت حركة حماس بـ 15 مليون دولار

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قناة الجزيرة تدمر وتقطع الرباط العربي، لافتًا إلى أن البعثة الدبلوماسية القطرية التي توجهت إلى قطاع غزة لمقابلة ممثلي حركة حماس كان معها حقائب بها 15 مليون دولار.



