قناة مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة (ايطاليا والبرتغال) علي هذة التردد .. البث المباشر مباراة ايطاليا قبل الأنطلاقة الآن
السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:02 معيد طارق
قناة مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة (ايطاليا والبرتغال) علي هذة التردد .. البث المباشر مباراة ايطاليا قبل الأنطلاقة الآن
يحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير يتواجد منتخب بولندا برصيد نقطة واحدة، ويفتقد المنتخب البرتغالي لنجمه الأول كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم.
تم الكشف منذ قليل عن قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ايطاليا والبرتغال اليوم مجاناً عبر الأقمار الصناعية المختلفة وذلك بخلاف قنوات بي إن سبورت التي ستنقل اللقاء بشكل حصري في الوطن العربي، يمكنكم الآن استقبال تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وايطاليا اليوم كالآتي.
قناة مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة (ايطاليا والبرتغال) علي هذة التردد .. البث المباشر مباراة ايطاليا قبل الأنطلاقة الآن
Sky Sports Football UK
Astra 28°E – 12148 H 27500
Astra 28°E – 12460 H 29500
ORTB Benin
Eutelsat 16°E – 10804 H 30000
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
Varzish Sport HD TajikistanNSS 57°E – 11565 H 10740Yahsat 52°E – 11785 H 27500
قناة أرينا سبورت ARENA SPORT ستكون ناقلة لمباراة ايطاليا والبرتغال اليوم مجانا من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.
وأشارت العديد من التوقعات أنه سيغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة منتخب بلاده أمام ايطاليا اليوم، فيما سيكون هناك مشاركة من جميع اللاعبين في القائمة المستدعاه لمنتخب البرتغال لمواجهة ايطاليا اليوم دون غيابات.
قناة مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة (ايطاليا والبرتغال) علي هذة التردد .. البث المباشر مباراة ايطاليا قبل الأنطلاقة الآن
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