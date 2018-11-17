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الجيش السورى يواصل عملياته لتحرير بادية السويداء الشرقية من قبضة داعش

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:06 م
الجيش السورى يواصل عملياته لتحرير بادية السويداء الشرقية من قبضة داعش
الجيش السورى
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وكالات
 

حققت قوات الجيش السورى تقدماً كبيراً، اليوم السبت، فى عملياتها المتواصلة ضد بؤر عناصر "داعش" الإرهابية فى منطقة "تلول الصفا" فى عمق البادية الشرقية لمحافظة السويداء.

 

وأكد مصدر عسكرى سورى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً فى "تلول الصفا" وفرضت سيطرتها خلال عملياتها العسكرية على ما تبقى من المناطق التى ينتشر فيها إرهابيو "داعش" بعد السيطرة على أعلى التلال.. وقال "إن قوات الجيش قضت خلال عملياته على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتتابع تطهير المناطق المحررة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".

 

وأشارت (سانا) إلى مقتل المسؤول العسكرى لتنظيم "داعش" فى منطقة تلول الصفا المدعو "أبو هاجر الشيشاني" شرق منطقة "قبر الشيخ حسين" قرب "تلول الصفا" فى عمق البادية.

 

ويخوض الجيش السورى منذ نحو 3 أشهر معركة مكثفة ضد آخر جيوب "داعش" المتبقية فى بادية السويداء تمكن خلالها من تطهير مساحات واسعة وضمن منطقة جغرافية معقدة، حيث الجروف الصخرية والكهوف التى اتخذها إرهابيو التنظيم مكاناً للتحصن وشن الهجمات نحو نقاط الجيش وقرى ريف السويداء الآمنة.

المزيد عن: سوريا داعش تلول الصفا بادية السويداء الجيش السورى
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