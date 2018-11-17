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الأرجنتين: الغواصة المكتشفة تعرضت لانفجار داخلي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:04 م
الأرجنتين: الغواصة المكتشفة تعرضت لانفجار داخلي
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وكالات
 
قالت وزارة الدفاع الأرجنتينية في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن غواصة تابعة لها، كانت اختفت قبل عام، تعرضت "لانفجار داخلي" على عمق 907 أمتار تحت سطح المحيط.



ويأتي هذا التصريح، بعد ساعات من إعلان الحكومة العثور على الغواصة المفقودة.



وأضافت وزارة الدفاع أيضاً، أنها لا تستطيع أن "تؤكد أو تنفي" إمكانية انتشال الغواصة الغارقة، لحين الحصول على المزيد من المعلومات.
المزيد عن: مكتشفة غواصة داخلي انفجار الأرجنتين
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