الأرجنتين: الغواصة المكتشفة تعرضت لانفجار داخلي
السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:04 موكالات
قالت وزارة الدفاع الأرجنتينية في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن غواصة تابعة لها، كانت اختفت قبل عام، تعرضت "لانفجار داخلي" على عمق 907 أمتار تحت سطح المحيط.
ويأتي هذا التصريح، بعد ساعات من إعلان الحكومة العثور على الغواصة المفقودة.
وأضافت وزارة الدفاع أيضاً، أنها لا تستطيع أن "تؤكد أو تنفي" إمكانية انتشال الغواصة الغارقة، لحين الحصول على المزيد من المعلومات.
ويأتي هذا التصريح، بعد ساعات من إعلان الحكومة العثور على الغواصة المفقودة.
وأضافت وزارة الدفاع أيضاً، أنها لا تستطيع أن "تؤكد أو تنفي" إمكانية انتشال الغواصة الغارقة، لحين الحصول على المزيد من المعلومات.