Yalla Shoot.. يلا شوت مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال رابط يلا شوت الجديد بث مباشر ايطاليا والبرتغال كورة لايف

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لا يوجد أي لاعب في قائمة فيرناندو سانتوس لم يسبق له ارتداء قميص منتخب البرتغال ولو في مباراةٍ واحدةٍ من قبل، كذلك لا يتواجد بها نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو، وذلك لتلافي وقوعه في معضلة الإرهاق والإصابات في بطولة تُعد مبارياتها ودية، كذلك لإعطاء الفرصة للاعبين شبان يمكنهم حمل راية بطل أوروبا 2016 في المستقبل.

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تم استدعاء الثنائي المخضرم روي باتريسيو وبيتو بجانب كلاوديو راموس في حراسة المرمى، وسيتواجد في الدفاع مخضرم آخر هو بيبي، بالإضافة إلى جوزيه فونتي، سيدريك سواريز، رافائيل جيريرو، ماريو روي وجواو كانسيلو الذي يُقدم مستوياتٍ رائعةٍ مع يوفنتوس هذا الموسم، كما تحتوي القائمة على مدفعين آخريم هما لويس نيتو وروبن دياس.

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سيتواجد في خط الوسط دانيلو بيريرا، ويليام كارفاليو، جواو ماريو، أندريه جوميش، ريناتو سانشيز، برونو فيرنانديس، بيتزي والرائع روبن نيفيس، أما الهجوم فسيحمل رايته إيدير صاحب هدف الفوز على فرنسا في نهائي يورو 2016، بيرناردو سيلفا، أندريه سيلفا صاحب هدف فوز البرتغال على إيطاليا في مباراة الذهاب في دوري أمم أوروبا 2018-19، نجم فالنسيا جونسالو جيديش، رافا سيلفا وبروما.