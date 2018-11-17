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التحالف الدولي ينفي استخدام الفوسفور الأبيض في دير الزور السورية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:58 م
التحالف الدولي ينفي استخدام الفوسفور الأبيض في دير الزور السورية
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وكالات
 
نفى متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، سقوط ضحايا مدنيين في ضربات للتحالف بمحافظة دير الزور السورية، مؤكدا تحري التحالف لقوانين النزاع المسلح في عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وقال الناطق باسم التحالف، شون رايان، "نؤكد تنفيذ ضربات بمنطقة دير الزور، ولم ينتج عنها ضحايا مدنيين".

وتابع رايان أن "أي حديث عن استخدام الفوسفور الأبيض هو خاطئ"، مؤكدا أن "الضربات الجوية لقوة العمل المشتركة وعملية العزم الصلب ضد داعش بمنطقة وسط وادي نهر الفرات تتماشى مع قوانين النزاعات المسلحة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن صعد من عدوانه على الأراضي السورية عبر قصفه المزيد من القرى والبلدات في ريف دير الزور.

موقعا عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء وذلك بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي."

وأشارت إلى أن تحالف واشنطن ارتكب صباح اليوم مجزرة جديدة بحسب ما أكدته مصادر أهلية لمراسل سانا وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا في قرية البقعان التابعة لمدينة هجين جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 110 كم."


المزيد عن: ينفي سوريا دير الزور الفوسفور الأبيض التحالف الدولي
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