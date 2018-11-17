محمد صلاح ينافس 4 نجوم على جائزة BBC لأفضل لاعب إفريقي

كشف هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن الخمسة مرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018 والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي.





وتواجد في القائمة محمد صلاح والمغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والسنغاليان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني لاعب ليفربول والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.





وسيبدأ الاستفتاء على اختيار الأفضل في التاسعة مساء اليوم، حتى الثاني من ديسمبر المقبل، قبل إعلان إسم الفائز في الرابع عشر من الشهر ذاته.





وفاز محمد صلاح بالنسخة الأخيرة من الجائزة في العام الماضي، كأفضل لاعب في افريقيا بعد تألقه مع ليفربول.



