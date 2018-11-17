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أحمد موسى: الإرهابي "أبو عمر" هو المسؤول عن التخطيط للعمليات الإرهابية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:01 م
أحمد موسى: الإرهابي أبو عمر هو المسؤول عن التخطيط للعمليات الإرهابية
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة قامت بتصفية الإرهابي حنفي جمال محمود سلمان "أبو عمر"، الذي كان يعمل ضابطًا في الأمن المركزي، ثم انضم للتنظيم الإرهابي.

وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الإرهابي الذي تم قتله هو المسؤول عن التخطيط للعمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن قطر الممول الرئيسي لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

ونوه إلى أن الإرهابي أحمد محمود إبراهيم "أبو أبي"، هو المسؤول عن التجنيد والتنسيق بين العناصر الإرهابية في الداخل، وهو ضابط شرطة سابق وكان ضمن الضباط الملتحين، لافتًا إلى أنه كان يقود عمليات التحريض على قوات الشرطة والمدنيين والقوات المسلحة.
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