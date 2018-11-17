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الخارجية الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على مسيرة الصحفيين استهتار بالرأي العام العالمي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:54 م
الخارجية الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على مسيرة الصحفيين استهتار بالرأي العام العالمي
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وكالات
 
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم السبت، بأشد العبارات، الاعتداء الغاشم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرة السلمية للصحافيين الفلسطينيين والدوليين، والتي شارك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين الدولي، بما فيهم رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، بعد أن قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز على مسيرتهم السلمية قرب حاجز قلنديا الاحتلالي.



كما أدانت الوزارة في بيان لها، بحسب وكالة "وفا"، اعتداء قوات الاحتلال الهمجي على المواطنين الفلسطينيين في قرية عوريف جنوبي نابلس، أثناء زراعتهم لأشتال الزيتون في أراضي القرية، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وعدد آخر بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال.



وأكدت أن اعتداء قوات الاحتلال ضد الصحافيين هو إرهاب منظم، يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي في الرأي العام العالمي وقادته، وتعبير عن عنجهية الاحتلال واستخفافه بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وصناع الرأي العام العالمي.



وقدرت الوزارة عالياً "المشاركين في هذه المسيرة الشجاعة التي نظمها اتحاد الصحافيين الفلسطينيين"، آملة من صناع الرأي العام العالمي فضح انتهاكات الاحتلال، وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه الجسام جراء الاحتلال وجرائمه والاستيطان وإرهابه.
المزيد عن: مسيرة الصحفيين الرأي العام الخارجية الفلسطينية الاحتلال اعتداء استهتار
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