الفلبين: مقتل 5 جنود في كمين نصبه مسلحون إسلاميون

قتل خمسة 5 جنود فلبينيين، الجمعة، وجرح 23 آخرون، بعد أن نصب مسلحون ينتمون لجماعة إسلامية متطرفة، كميناً لهم في جنوب البلاد، على ما أعلن الجيش السبت.





وكان الجنود القتلى يبحثون عن رهائن تحتجزهم جماعة أبو سياف، حين تعرضوا لهجوم المسلحين في جزيرة جولو، في جنوب البلاد، حسب ما قال المتحدث الإقليمي باسم الجيش، الكولونيل جيري بيسانا، للصحافيين.

وتابع أنّ "الجهود جزء من مهمتنا لإنقاذ الرهائن الباقيين".

و"أبو سياف" جماعة متطرفة، انبثقت من التمرد الانفصالي الإسلامي الذي أوقع أكثر من 150 ألف قتيل منذ سبعينات القرن الماضي في جنوب الأرخبيل ذي الغالبية الكاثوليكية.

وتأسست جماعة "أبو سياف" في تسعينات القرن الماضي بتمويل من الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، قبل أن تتشرذم إلى فصائل أحدها أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي.

وهي متخصصة في عمليات الخطف وقتل الرهائن في حال رفض دفع الفدية.

ويعد هجوم الجمعة، الأكثر دموية منذ مشاركة أبو سياف، مع فصائل جهادية فلبينية، وأجنبية، وجهاديين، موالين لتنظيم داعش الإرهابي في الاستيلاء على مدينة مراوي، في جنوب البلاد العام الماضي، ما نتج عنه حرب شوارع استمرت خمسة 5 أشهر بين القوات المسلحة والجهاديين، أدت إلى مقتل نحو 1200 شخص.