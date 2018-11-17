بث مباشر.. لبرنامج "Little Big Stars" لـ أحمد حلمي على mbc مصر

تنطلق بعد قليل الحلقة الأولى من البرنامج العالمي "Little Big Shots" بصيغته العربية "Little Big Stars- نجوم صغار"، التي تنطلق على "MBC مصر" السبت 17 نوفمبر في تمام الساعة 8:30 مساء.





ويحاور النجم أحمد حلمي، مجموعة من الأطفال ضمن لقاءات قصيرة ومنفصلة تتألف من شقّين، الأول عبارة عن محادثة قوامها العفوية والبساطة وخفة الظلّ، وتتضمن أحاديث متنوعة بحسب موهبة كل طفل وعمره ومدى تجاوبه وقدرته على التواصل، ما يحمل الحوار إلى محطات قلبية مضحكة ومواقف وتعليقات طريفة تلقى تفاعلاً من الجمهور في الاستوديو والمشاهدين في منازلهم.





وفي الشقّ الثاني من كل مقابلة، يقوم الطفل نفسه باستعراض موهبته أو قدرته المميزة أياً كانت، أمام الجمهور على المسرح المجهّز بأحدث الوسائل السمعية والبصرية والديكورات المناسبة لكل موهبة أو قدرة إبداعية.





في أولى حلقات البرنامج، سيكون الجمهور على موعدٍ مع مواهب طفولية استثنائية لأطفالٍ من السعودية ومصر ولبنان والأردن وتونس.





يُعرض برنامج "نجوم صغار" على " MBC مصر" كل سبت، الساعة 8:30 مساءً، ويبدأ عرضه السبت 17 نوفمبر 2018 الساعة 8:30 مساء على " MBC مصر".







