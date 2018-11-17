عاجل.. أول صدام بين كارتيرون ورئيس الأهلي بسبب "الأجنبي"

شهد النادي الأهلي صدام بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بسبب الهولندي "ليندمان" مخطط الأحمال البدنية.

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، استمرار ليندمان فى منصبه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالإصابات الكثيرة التى ضربت الفريق، بينما يرغب "الخطيب" في إقالته والبحث عن مخطط أحمال أجنبي جديد.

وتعرض "ليندمان" لإنتقادات واسعة عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحملته الجماهير مسؤولية الإصابات العديدة الذي تعرض لها لاعبو الأهلي خلال الفترة الماضية.