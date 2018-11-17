الهلال يتفوق على الشباب وديًا.. وعودة نواف العابد

قلب فريق الهلال تأخره بهدف أمام ضيفه الشباب إلى فوز 3-2 في المواجهة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الفريق الأزرق.





شهدت مباراة الهلال والشباب عودة الدولي نواف العابد للمشاركة مع الأزرق بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وقد كانت المباراة مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام، برغبة من الجهازيين الفنيين واتفاق فيما بينهما.





وافتتح الشباب التسجيل عن طريق ناصر الشمراني، قبل أن يدرك الفرنسي جوميز التعادل للهلال عند الدقيقة 16، مستفيداً من عرضية مميزة لحسن كادش، وضاعف أحمد أشرف النتيجة لصالح فريقه بهدف عند الدقيقة 21 انتهى عليه الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني، أدرك الشباب التعادل عند الدقيقة 55 بواسطة الروماني كونستانتين بوديسكو، لكن الفنزويلي جلمين ريفاس أعاد التقدم للهلال بهدف ثالث عند الدقيقة 62.



