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وزيرة الهجرة تعلن موعد وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية (فيديو)

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:58 م
وزيرة الهجرة تعلن موعد وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية (فيديو)
أرشيفية
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كساب أحمد
 
قالت السفير نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها كانت حريصة على زيارة أسرة الصيدلي المصري المقتول في السعودية بمنطقة عين شمس، بمرافقة وكيل نقابة الصيادلة. 

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية  "dmc"، مساء السبت، أنها نسقت مع السفير المصري في السعودية للتواصل معه والرد على كافة أسئلة أهالي الصيدلي المقتول، معقبة: "هاتفت السفير وفتحت الإسبيكر، ورد على كل الأسئلة اللي جات في أذهان أسرة الصيدلي". 

وأشارت إلى أن السفير وعد أسرة الصيدلي بوصول جثمان الصيدلي لمصر خلال 3 أيام، لافتة إلى أن الوزارة نسقت مع السفارة ونقابة الصيادلة لتوكيل محامي للحصول على مستحقات الصيدلي، ورفع قضية ضد المواطن السعودي الذي قتل الصيدلي.

المزيد عن: وزير الهجرة عين شمس السفير نبيلة مكرم السعودية أسرة الصيدلي المصري
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