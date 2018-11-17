"هيلدر" يتربع على صدارة ترتيب صانعي الأهداف في الدوري السعودي

تشهد منافسات بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، تألقًا شديدًا من اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف، حيث يتنافس عدد من اللاعبين على صدارة القائمة.





ويأتي نجم الرأس الأخضر والتعاون هيلدون راموس في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم، حيث شارك في 8 مباريات، وصنع 4 أهداف بمعدل المساهمة في هدف كل 158 دقيقة، وذلك وفقًا لإحصاءات “دوري بلس”.





وجاء نجم الفيصلي، البرازيلي لويز جوستافو في المركز الثاني، بعدما صنع 3 أهداف خلال 4 مباريات بمعدل صناعة هدف كل 39 دقيقة، يليه نجم نادي الاتفاق حسن الحبيب الذي صنع 3 أهداف خلال 6 لقاءات، بمعدل مُساهمة كل 44 دقيقة.





وواصل السوري جهاد الحسين الوجود في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري المحترفين، واحتل المركز الرابع في القائمة، بعد صناعته لـ3 أهداف خلال 8 مباريات بمعدل المساهمة في تسجيل هدف مع نادي التعاون كل 159 دقيقة.





ويوجد نجم نادي النصر والمنتخب النيجيري أحمد موسى، في المركز الخامس، حيث نجح في صناعة 3 فرص خلال 8 مباريات بمعدل فرصة كل 225 دقيقة، يليه زميله المغربي نور الدين مرابط، الذي صنع 3 فرص في 9 مباريات بمعدل مساهمة كل 211 دقيقة.



