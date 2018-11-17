مصر تتسلم رئاسته حتى 2020.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر التنوع البيولوجي

سُلطت الأضواء مؤخرًا على مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضوره لإلقاء كلمته، صباح اليوم السبت، والذي من المقرر أن يستمر من 13 وحتى 29 نوفمبر الجاري.





ويحظى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي هذا العام باهتمام كبير، حيث يعقد في مصر التي تعد أول دولية عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث العام الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب".





قمة أفريقية للتنوع البيولوجي

وفي 13 نوفمبر الجاري، عقد المؤتمر قمة أفريقية للتنوع البيولوجي، لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي في القارة السمراء، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.





اجتماع رفيع المستوى برئاسة "مدبولي"

وقبل انطلاق المؤتمر بحضور الرئيس "السيسي"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى يومي 14 و15 نوفمبر، وذلك لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناح والهجرة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مناقشة دمج التنوع البيولوجي داخل 4 قطاعات تتمثل في الطاقة والتعدين، والصحة، والبنية التحتية، والصناعة.





مصر تتسلم المؤتمر رسميًا من المكسيك

وبدأ افتتاح المؤتمر الرسمي، عندما سلم سفير المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو، مصر رسميًا رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي حتى عام 2020م وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت.





ووجه "أوكتافيو" التحية إلى الحكومة المصرية لنشر التقرير المعني بمؤتمر الأطراف الثالث عشر والذي استضافته المكسيك، مضيفًا:"لدينا الثقة في أنه بتضامن مصر معنا سنحقق الأهداف المرجوة"، ثم أعلن انطلاق المؤتمر برئاسة مصر لتحتفل بمرور 25 عامًا على إنشاء اتفاقية التغير المناخي خلال عقد مؤتمر اتفاقية التغير المناخي.





المنتديات الجانبية

ويعقد خلال المؤتمر عدد من المنتديات الجانبية منها مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي، والمنتد ى الدولي للعلوم والمنتدى الدولي للمجتمعات الأصلية والمحلية، والمنتدى الدولي للمدن المستدامة والمشرعين والمعرض الدولي للتنوع البيولوجي، إلى جانب ورش عمل خاصة بالمؤتمر.





أهمية المؤتمر

ويعقد هذا المؤتمر ليناقش القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي، واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج النباتات في العقاقير الطبية، أو عند إقامة أي مصنع في المناطق ذات الحساسية البيئية ومدى تأثير ذلك على صحة الإنسان.





أبرز الحضور

ويعد من أبرز حضور مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والتابع للأمم المتحدة؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والتي تعتبر أول امرأة عربية ترأس المؤتمر، إلى جانب حضور السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف كريستينا بالمر، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الأمم المتحدة والوفود الأجنبية المشاركة في المؤتمر من 196 دولة.





حفل غنائي

وعلى هامش فعاليات المؤتمر السنوي، من المقرر أن يشارك فريق "بلاك تيما" في حفل غنائي بمدينة شرم الشيخ مساء اليوم بحديقة السلام للترويج لفعاليات المؤتمر.





ومن جانبه، علق أمير صلاح الدين، أحد أعضاء الفريق قائلًا:"بلاك تيما في شرم الشيخ.. حديقة السلام الساعة 7 م مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتنوع البيولوجي 179 دولة، وانه شرف لو تعلمون عظيم".



