برعاية سلطان القاسمي.. انطلاق مهرجان الأقصر للشعر العربي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر للشعر العربي الذي ينظمه بيت الشعر بالأقصر (مصر) وتستمر فعاليات المهرجان حتى 17 نوفمبر 2018، وذلك بحضور سعادة الأستاذ عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، رئيس مدينة الأقصر ونائب محافظ الأقصر العميد أيمن الشريف، الاستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، د.هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، الاستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، الأستاذ حسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصر وحشد من المثقفين والأكاديميين و محبي الشعر، ويشارك في المهرجان كوكبة من الشعراء والنقاد العرب إضافة إلى فنانين وفرق فنون شعبية.

بدأت فعاليات اليوم الأول بقاعة المؤتمرات حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن منجزات بيت الشعر، تلى ذلك كلمة مدير بيت الشعر في الأقصر أ.حسين القباحي أشاد فيها بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والهادفة لإقامة بيوت للشعر في العواصم والمدن العربية تلك البيوت التي استطاعت حتى الآن لعب دور إيجابي ورافد للحراك الثقافي في العواصم والمدن التي أقيمت فيها بيوت ودور للشعر.

أما كلمة نائب محافظ الأقصر العميد أيمن الشريف فقد جاء فيها (نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المثقف المتميز والمبدع في مجالات كافة، الذي يشكل بريادته أنموذجاً للمثقف العربي، الذي بادر بدعم و رعاية و تشكيل بيوت للشعر في الوطن العربي، التي بدورها أخذت على عاتقها أن تكون واجهة للشعر في تلك الأقطار العربية، وأن تقوم بحراك شعري واكتشاف مواهب الشباب الشعرية، وأن تكون منبراً للشعراء من عدة أجيال مختلفة ، وأن تضع في مناهجها إقامة ندوات و أمسيات شعرية و إعداد دورات تدريبية عن كيفية ممارسة الشعر وكتابته وإلقائه.

بعدها بدأت أمسية شعرية بمشاركة الشعراء ( أحمد حافظ، روضة شاهين، عبدالمنعم كامل، محمود سباق، محمود شريف ) تناولت قصائد الشعراء مواضيع وجدانية ووطنية وإنسانية وقدمهم الشاعر محمد المتيم.

بعدها تم افتتاح المعرض الفني(أبجد بين الضاد واللون) بمشاركة 25 فنان تشكيلي وخطاطين حروفيين حيث عرضوا 35 عملاً فنيا متميزاً استحوذت على إعجاب الحضور، تلاها الأمسية الشعرية الثانية أدارها الشاعر أشرف البولاقي وشارك فيها الشعراء (حسن طلب، حسين خلف الله، عبدالقادر الحصني، محمد طايل، نورا عثمان، وسام دراز)، واختتمت فعاليات اليوم الأول بـ موشحات غناء فردي للفنان تامر جابر.

فعاليات اليوم الثاني تتضمن أمسية شعرية ثالثة بمشاركة الشعراء (الضوي محمد الضوي، حنان شاهين، عمرو الشيخ، طه الصياد، مصطفى رجب، يونس أبو سبع) يديرها الشاعر محمد مصطفى أبو الشوارب، يلي ذلك فقرة فنية موسيقية للفنان عبدالله جوهر.

أما فعاليات اليوم الثالث للمهرجان تبدأ بجلسة نقدية بعنوان "إبداعات شباب بيت الشعر "يشارك فيها(د.تامر فايز، د.حسام المغربي، د.حسام جايل، د.مدحت صفوت، هويدا صالح) ويديرها الدكتور/ محمد أبو الفضل بدران، تليها اصبوحة شعرية بعنوان(شعراء البوادي المصرية) حيث يلقي شعراء من سيناء ومطروح والفيوم نماذج من أشعارهم بمشاركة (حمدان الترابين، سلامة أبو نورة، سليمان أبو دقة، علاء الرمحي، عبدالقادر طريف) ويدير الجلسة الشاعر خالد الطاهر.

بعدها تقام بالمسرح المكشوف بساحة معبد الأقصر الأمسية الشعرية الخامسة وذلك تمام الساعة السابعة مساءً بمشاركة الشعراء (النوبي عبدالراضي، جمال الشيمي، عزت الطيري، قمر صبري الجاسم محمد جاد المولى، يوسف عابد) و يديرها الشاعر أحمد جمال مدني، يليها عرض تراثي لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.