"حسب الله" عن مشاركة السيسي في تشييع جثمان "النعماني": لا يمكن أن ينسى شهداء مصر

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جنازة الشهيد البطل العقيد ساطع النعمانى دليل قاطع على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يمكن أن ينسى أبدًا شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر وشعبها.





وأشار "حسب الله" في تصريحات له منذ قليل، أنه يجب على جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة أن تعى أن مشاركة الرئيس السيسى فى جنازة البطل الشهيد "النعمانى" تعنى مشاركة الـ100 مليون مصرى فى تشييع جثمان البطل الشهيد إلى جنة الخلد بإذن الله تعالى.





وتابع "المتحدث باسم مجلس النواب" أن الشعب المصرى العظيم والقائد الرئيس السيسى وأبطال الجيش والشرطة البواسل لن يهدأ لهم بال، حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين، متوجها بالتقدير والتحية لروح الشهيد البطل العقيد ساطع النعمانى وجميع شهداء مصر الأبرار داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم والشعب المصرى كله الصبر والسلوان.



