ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نوال الزغبي تصل مقر حفل لاس فيجاس بسيارة فارهة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:45 م
نوال الزغبي تصل مقر حفل لاس فيجاس بسيارة فارهة
نوال الزغبي
طباعة
الفجر الفني
 

شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال لحظة وصولها إلى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، استعدادًا لحفل تحييه الفنانة اللبنانية الليلة هناك 17 نوفمبر.

 

وظهرت نوال الزغبي خلال الفيديو وهي تستقل سيارة من طراز نافيجيتور استرتش الفارهة، وتتجه إلى غرفتها في الفندق لتستعد للحفل، بينما يتبعها مديري أعمالها ومنظمي الحفل.

 

وتقوم نوال الزغبى حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائى الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

 

ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 9 أغنيات، منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
0
x
19:00
0
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
1
x
14:30
8
ليبيا
جنوب أفريقيا
1
x
15:00
1
نيجيريا
غينيا الإستوائية
0
x
17:00
1
السنغال
الجابون
0
x
17:00
1
مالي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 8:10:01 PM