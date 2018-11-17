سراج النعماني: "ماحدش يعزيني.. باركولي على شهادة أخي"

قال العقيد سراج النعماني، شقيق العميد الشهيد ساطع النعماني، إن استشهاد شقيقه لا يحتاج إلى تعزية، بل تهنئة ومباركة، متابعًا "محدش يعزيني، باركولي على شهادة أخي".





وأضاف "النعماني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن شهادة شقيقه ساطع النعماني وسام على صدره، مؤكدًا أنه كلما زاد ترابط وعزيمة المصريين كلما ارتفع شأن الدولة وأصبحت من أكبر الأوطان.



