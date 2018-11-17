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سراج النعماني: "ماحدش يعزيني.. باركولي على شهادة أخي"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:49 م
سراج النعماني: ماحدش يعزيني.. باركولي على شهادة أخي
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أمنية فوزي
 
قال العقيد سراج النعماني، شقيق العميد الشهيد ساطع النعماني، إن استشهاد شقيقه لا يحتاج إلى تعزية، بل تهنئة ومباركة، متابعًا "محدش يعزيني، باركولي على شهادة أخي".

وأضاف "النعماني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن شهادة شقيقه ساطع النعماني وسام على صدره، مؤكدًا أنه كلما زاد ترابط وعزيمة المصريين كلما ارتفع شأن الدولة وأصبحت من أكبر الأوطان.

وتوجه العقيد سراج النعماني، بحديثه إلى أعداء مصر، قائلًا: "لن تناولوا من أمن واستقرار مصر، طالما فيها رجال عاهدوا الله قسمًا معين".
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