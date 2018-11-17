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"أبو دومة" عن مقتل الصيدلي المصري في السعودية: مصر كانت على قدر الحدث

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:48 م
أبو دومة عن مقتل الصيدلي المصري في السعودية: مصر كانت على قدر الحدث
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والهجرة كانت على مستوى حدث مقتل الصيدلي المصري في السعودية.

وأشار "أبو دومة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن وزيرة الهجرة أدت واجب العزاء لأسرة الصيدلي المتوفي بنفسها في منزله، لافتًا إلى أنه وصل منذ ساعات وفد من إدارة مجموعة الصيدليات لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفي.
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