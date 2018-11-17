الشرعية اليمنية تسيطر على قرى ومواقع جديدة في تعز

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت، على قرى ومواقع عسكرية جديدة في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.







وأفاد الجيش اليمني في بيان له، أن قواته شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيا الحوثي في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وتمكنت من تحرير قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمدادات ميليشيات الحوثيين الرابط بين منطقتي الكدحة ومقبنة.







وأضاف البيان أن "قوات الجيش، استطاعت أيضاً، تحرير تلتي سعدة والراعي جنوب منطقة قهبان بديرية مقبنة، فيما لا تزال المعارك مستمرة".