فضل وحسام غالي يتمسكان بالرحيل عن الأهلي بسبب عرابي

ترددت أنباء قوية بتقديم الثنائي محمد فضل وحسام غالي اعتذار عن الاستمرار في العمل داخل النادي الأهلي، اعتراضا على وجود هيثم عرابي.

وكان مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب قد قرر تعيين عرابي يوم الخميس الماضي في لجنة التعاقدات بالنادي.

وتمسك فضل وغالي بالرحيل عن الأهلي وعدم العمل، رغم عقد بيبو أكتر من جلسة معهم اليوم السبت، لتقريب وجهات النظر، لكنهما أصر على عدم العمل في وجود عرابي.