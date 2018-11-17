الهلال السعودي يحقق أفضل انطلاقة له هذ الموسم

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعدي، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، واحدًا من أفضل مواسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





وحقق الهلال أفضل انطلاقة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما فاز في أول 9 جولات، ليكون أول فريق في تاريخ المسابقة المحلية يُحقق هذا الإنجاز.





وفاز الهلال على كل من؛ الفيحاء، الرائد، الباطن، الفتح، الشباب، الاتحاد، القادسية، الاتفاق والوحدة، ليُحقق العلامة الكاملة وينفرد بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة.





ويُعد الهلال صاحب أفضل خط هجوم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 23 هدفًا، ويملك في صفوفه هداف المسابقة المحلية، وهو الفرنسي بافيتيمبي غوميز صاحب الـ7 أهداف.



