فوز بدر وغزل كفر الدور والقباري وتعادل مياة البحيرة في المظاليم





أقيمت أربع مباريات في إفتتاح الدور الثاني من منافسات المجموعة الثالثة عشر بدوري القسم الثالث، حيث حقق فريق بدر فوز مثير خارج أرضة على فريق نهضة العامرية بهدف دون مقابل، للاعب محمد عبد الله زيدان في الدقيقة 90.





وحسم التعادل الإيجابي لقاء المنتزة مع مياة البحيرة 3-3 وحقق مركز شباب القباري فوزا غاليا على فريق رشيد 2-0.





وإكتسح غزل كفر الدوار نظيرة فريق مركز شباب العبور بخماسية نظيفة، وتختتم تلك الجولة الأحد عندما يلعب بترول الإسكندرية مع الترام، ويحل رضيد ضيفاً على المعمورة.



