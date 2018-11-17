المقهوي والفرج وعطيف.. الثلاثي الاهم في تشكيل بيتزي

يعتمد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، منذ تعيينه مدرباً للأخضر قبيل كأس العالم على تكثيف الوسط وإحكام عمق الملعب دفاعاً وهجوماً كمنهج معتاد في السنوات الأخيرة على خارطة كرة القدم العالمية.





وحاول بيتزي في أولى فترات إشرافه الاعتماد على تيسير الجاسم وعبدالله عطيف وسلمان الفرج كثلاثي يتحكم بعمق المنتخب السعودي، مباراة روسيا في افتتاح كأس العالم أفسدت كل شيء مستوى ونتيجة حيث صاحب تلك المباراة سوء مستوى للوسط الذي خاض المباراة بأكمله.





ومنذ مباراة مصر الأخيرة في مونديال روسيا، وجد بيتزي توليفة لا يزال يؤمن ويلعب بها، أبقى عطيف والفرج بنفس الأدوار وأضاف حسين المقهوي كلاعب وسط ثالث على الجهة اليمنى.



