ترامب: تسليم فتح الله جولن "ليس قيد الدراسة"

قال الرئيس الأمركي، إن تسليم رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري الذي شهدته عام 2016 "ليس قيد الدراسة".





وقضى فتح الله جولن ما يقرب من 20 عاما في المنفى الاختياري في جبال بوكونو، ونفى المزاعم التي أعلنتها بحقه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وكانت الولايات المتحدة قد طالبت تركيا بتقديم دليل مقنع للمضي في أي إجراءات للتسليم.





وقال ترامب للصحفيين: "نبحث دائما عما يمكن أن نفعله من أجل تركيا"، وقال، إن واشنطن "تتمتع بعلاقات جيدة" مع أنقرة بعد إطلاق تركيا مؤخرا سراح قس أمريكي معتقل. في إشارة إلى القس أندرو برونسون الذي أطلق القضاء التركي سراحه بتاريخ 12 أكتوبر الماضي.





وقد وجهت المحاكم التركية إلى برونسون تهما تتضمن روابط مزعومة مع نشطاء أكراد وأنصار المعارض التركيفتح الله جولن، وتسببت قضية القس بأزمة كبيرة بين أنقرة وواشنطن، حيث فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على تركيا، الأمر الذي تسبب بأزمة اقتصادية في البلاد، وخسرت الليرة التركية على إثره ما يقارب 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.