انهيار منزل قديم بسوهاج بسبب أعمال الحفر (صور)

شهد نجع القراقرة بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج، انهيار أحد العقارات القديمة المبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالجريد والمكون من طابق واحد، مما أسفر عن وفاة كلا من السيد السيد احمد ٣٠ سنة، واحمد عبدالله مرسى ٢٥ سنة.





وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالانتقال فورا إلى موقع الحادث والدفع بمعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض وانتشال الجثث واتخاذ الإجراءات اللازمة.





وأوضح محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أنه فور ورود البلاغ إلى الوحدة المحلية تم الانتقال فورا إلى موقع الحادث والتنسيق مع الحماية المدنية والإسعاف ومركز شرطة سوهاج والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر، وتم عمل كردون أمنى حول العقار، وفصل المرافق، وتبين من المعاينة والفحص أن سبب انهيار المنزل هو القيام بأعمال حفر داخل المنزل على عمق ٥ أمتار، وجارى الآن رفع الأنقاض والعمل على انتشال الجثث.