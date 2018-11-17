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مكرم أحمد: البابا تواضروس سيدخل التاريخ لحفاظه على وحدة الوطن

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:40 م
مكرم أحمد: البابا تواضروس سيدخل التاريخ لحفاظه على وحدة الوطن
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داليا الحسين
 
قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشيخة الأزهر والكنسية المصرية يلعبان دوًرا كبيرًا في مواجهة الفكر المتطرف، حيث استطاعوا خلق علاقات جيدة بين المسلمين والمسيحيين لمنع محاولات الفتنة الطائفية.

وأكد "مكرم" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العلاقات بين الكنيسة والدولة على أفضل ما يرام، متابعًا: "البابا تواضروس الثاني له كل الاحترام من كافة المسلمين والأقباط، وسيدخل التاريخ لأنه حافظ على وحدة الوطن".

من جهة أخرى، أشار إلى أن مصر لها رؤية واضحة قائمة على وحدة الجيش الليبي لأن تحقيق ذلك يعتبر أقصر طريق لوحدة المجتمع الليبي، منوهًا إلى أن المشير خليفة حفتر استطاع أن يصنع جيشا وطنيا يحارب باسم ليبيا لدحر العناصر الإرهابية في ليبيا.

وتابع: "نقدر الموقف المصري المتمثل في رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلوس مع أطراف إخوانية شاركت في دمار وتخريب ليبيا في مؤتمر باليرمو"، مشددًا على أن بلادنا تؤكد أن كل من شارك في التخريب والتدمير والإرهاب لا يجلس على طاولة النقاش.
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