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فوز القيس وبترول أسيوط والفكريه وخساره بني مزار

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:39 م
فوز القيس وبترول أسيوط والفكريه وخساره بني مزار
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سالم خليل
 

شهدت مباريات الجوله الـ 11 لمسابقه دوري القسم الثالث للمجموعه الثالثه فوز مركز شباب القيس علي فريق ملوي بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما اليوم علي ملعب مطاي.

افتتح محمود عبدالسلام مجال التهديف للقيس في الدقيقة 20 وفي الدقيقة 44 تعادل أحمد خليفه لملوي وفي الدقيقة الثالثه أحرز أمين محمد هدف الفوز للقيس بعد ان وضع الكره من فوق حارس ملوي .

وأدار المباراه تحكيميا عمرو عابدين حكم ساحه، عاونه عادل حسان مساعد اول وعبدالرحمن محمود مساعد ثان واشرف ابوالنور مراقبا للحكام ونبيل التركي مراقب للمسابقات .

كما استطاع ناصر الفكريه من تحقيق فوزا هاما علي البداري بهدف نظيف في المباراه التي شهدها ملعب الفكريه.

كما تمكن بترول أسيوط من تحقيق فوزا كبيرا علي القوصيه بثلاثيه نظيفه في المباراه التي جاءت علي ملعب البترول .

كما تلقي فريق بني مزار هزيمه بهدفين لهدف من فريق ابوتيج في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ابوتيج.

من المقرر أن تستكمل مباريات الجوله الأحد بلقاء وحيد يجمع بين فريقي مركز شباب سمالوط وفريق شبان أسيوط .

كما قررت لجنه المسابقات تأجيل لقاء منفلوط واسمنت أسيوط ليوم الاثنين القادم بسبب سقوط الأمطار

- ترتيب المجموعه الثالثه

1- بترول أسيوط 22 نقطة
2- ملوي 21 نقطة
3- القوصيه 16 نقطة 
4- ناصر الفكريه 15 نقطة
5- ابوتيج 14 نقطة
6- مركز شباب سمالوط 13 نقطة
7 -مركز شباب القيس 13 نقطة
8- اسمنت أسيوط 13 نقطة
9- منفلوط 13 نقطة
10- البداري 13 نقطة
11- بني مزار 13 نقطة
12- مركز شباب الخارجه 8 نقاط
13- شبان أسيوط 8 نقاط

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