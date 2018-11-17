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يلا شوت مشاهدة مباراة Al Portugal vs Italy بث مباشر yalla shoot

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:12 م
يلا شوت مشاهدة مباراة Al Portugal vs Italy بث مباشر yalla shoot
البرتغال وإيطاليا
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عيد طارق
 
يلا شوت مشاهدة مباراة Al Portugal vs Italy بث مباشر yalla shoot


يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع فى المستوى الأول إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع من نفس الشهر، وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتى نصف نهائى، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقى المنتخبان الخاسران فى مباراة لتحديد المركز الثالث.

يلا شوت مشاهدة مباراة Al Portugal vs Italy بث مباشر yalla shoot




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