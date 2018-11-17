يلا شوت مشاهدة مباراة Al Portugal vs Italy بث مباشر yalla shoot

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يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع فى المستوى الأول إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع من نفس الشهر، وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتى نصف نهائى، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقى المنتخبان الخاسران فى مباراة لتحديد المركز الثالث.





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