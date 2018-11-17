يوفنتوس يفقد خضيرة أمام فالنسيا

سيفقد فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي سيواجه فالنسيا في المباراة المقبلة بدوري الأبطال، لاعبه الألماني سامي خضيرة الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيسر خلال تدريبات الفريق اليوم السبت، في مركز "كونتيناسا" الرياضي بمدينة تورينو.





وقال النادي في بيان لرسمي "أصيب سامي خضيرة بالتواء في الكاحل الأيسر أثناء التدريبات، وبالفعل قد بدأ في العلاج وسيتم مراقبة حالته يومياً".





وأضاف البيان: "هناك شك كبير حول إمكانية لحاقه بمباراة الفريق المقبلة أمام سبال"، حيث سيواجه البيانكونيري سبال في الدوري أولا في 24 من الشهر الجاري ثم فالنسيا الإسباني في 27 من نفس الشهر بدوري الأبطال.





وبهذه الإصابة فقد مدرب الفريق، ماسيميليانو أليغري، لاعباً جديداً بوسط الملعب وكذلك غياب الألماني إيمري تشان الذي خضع لجراحة في الغدة الدرقية، وفيديريكو بيرنارديتشي، الذي عانى من إصابة عضلية مع المنتخب الإيطالي.





وعلى جانب آخر، لا زال موقف اللاعب البوسني ميرالي م بيانيتش غير محدد وذلك بعد مغادرته لمعسكر المنتخب بسبب آلام عضلية.



