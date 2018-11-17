بعد هجومها على "إعلام المصريين".. هاشتاج #غاده_عبدالرازق_افشل_ممثله يتصدر "تويتر"

تصدر هشتاج #غاده_عبدالرازق_افشل_ممثله موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، بعدما هاجمها العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبتها بـ50 مليون جنيه كأجر لها في مسلسلهما الرمضاني القادم، وهو ما أثار حالة من الجدل والغضب، وهذه ليس المرة الأولي التي تثير فيها غادة الجدل بين الجمهور.

بدأت القصة عندما هاجمت غادة عبدالرازق، مجموعة "إعلام المصريين"، التي يترأسها المنتج تامر مرسي، بعدما رفضت الشركة تقديم عمل فني لها ضمن خريطة دراما لعام 2019، ونشرت "عبدالرازق" في حسابها عبر "إنستجرام" تعليقا قالت فيه: "يا جمهور أنا بتحارب من مجموعة اسمها "إعلام المصريين" مش عايزيني أشتغل السنة دي في الدراما".

وتابعت: "مش أنا بس، ناس كتير جداً فنانين، وبيقولوا هنقعدكم في البيت، ولو عاجبكم، ولو سألتهم بتتكلموا باسم مين يقولك باسم الجيش أو المخابرات، هل ده صحيح؟ مجرد سؤال علشان الوسط الفني كله بيسأل معايا ده حقيقة ولا كذبة؟ أرجو الرد عني وعن زملائي. وشكرا".

يذكر أن "عبدالرازق" تعاونت من قبل مع مجموعة "إعلام المصريين"، في مسلسل "أرض جو"، وأعلن تامر مرسي رئيس المجموعة عن تجديد تعاقده مع "عبدالرازق"، على مسلسل جديد لموسم رمضان 2019.