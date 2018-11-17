وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)





صرح وزير الصحة الدكتور عبد الرؤوف الشريف، بأنه سيحاول سد النقص الحاصل بالأدوية في غضون 3 أشهر على أقصى تقديرا، مؤكدا في الأن ذاته على انعدام 20٪ من الأدوية في المستشفيات التونسية.





و نوه الشريف بالإنجازات الطبية التونسية رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى السعي نحو إعادة الريادة إلى تونس بالمجال الطبي عربيا و إفريقيا.





و يشار إلى أن تصريحات وزير الصحة الدكتور عبد الرؤوف الشريف، جاءت صباح اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، خلال إشرافه بمستشفى شارل نيكول على تظاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للولادة المبكرة.