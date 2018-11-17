ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:17 م
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
طباعة
مروى الجلاصي
 

صرح وزير الصحة الدكتور عبد الرؤوف الشريف، بأنه سيحاول سد النقص الحاصل بالأدوية في غضون 3 أشهر على أقصى تقديرا، مؤكدا في الأن ذاته على انعدام 20٪ من الأدوية في المستشفيات التونسية.

و نوه الشريف بالإنجازات الطبية التونسية رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى السعي نحو إعادة الريادة إلى تونس بالمجال الطبي عربيا و إفريقيا.

و يشار إلى أن تصريحات وزير الصحة الدكتور عبد الرؤوف الشريف، جاءت صباح اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، خلال إشرافه بمستشفى شارل نيكول على تظاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للولادة المبكرة.
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
وزير الصحة يحتفل باليوم العالمي للولادة المبكرة و يعد بتوفير الأدوية بـ3 أشهر فقط (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
1
x
14:30
8
ليبيا
جنوب أفريقيا
1
x
15:00
1
نيجيريا
غينيا الإستوائية
0
x
17:00
1
السنغال
الجابون
0
x
17:00
1
مالي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 6:30:02 PM