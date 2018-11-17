أحلام تتسبب في شجار حاد بين روان بن حسين ومايا حداد!

نشبت حرب كلامية بين الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، والستايلت اللبنانية مايا حداد، بسبب دفاع الأولى عن الفنانة الإماراتية أحلام، وذلك بعد أن شنت الأخيرة عبر حسابها على "إنستجرام" هجومًا عنيفًا عليها، واتهمتها بالحديث عن أعراض الناس وحبها الشديد للمظاهر.

وعلقت روان، قائلة: "إيش فيها شحاتة الشهرة مايا وليييييه، مايا عيب تحكي عن عمتك أحلام"، وما هي إلا لحظات حتى ردت مايا ساخرة من دفاع الفاشينيستا الكويتية قائلة: "الطيور على أشكالها تقع ديناصور لندن".

وكانت الفنانة أحلام قد تعرّضت لهجوم عنيف من قبل مايا حداد، عندما قالت بأنها من أغرب الشخصيات التي قابلتها في حياتها، نظرًا لحبّها الشديد للمظاهر، فضلاً عن الحديث في أعراض الناس، بشكل غير لائق.

ونشرتْ حداد، صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، تسخر فيه من حجم أصابع يد أحلام، في إشارة منها، إلى أنّ حجم أظافرها أكبر من حجم الأظافر الصناعية، التي قامت بتركبيها.

وعلّقتْ الستايلست اللبنانية على الصورة التي نشرتها مسبقًا، إحدى الصفحات قائلة: "يعني والله كلامك جواهر وهيدا تصديقاً على كلامي وقت قلت إنو بدنا ٥ علب أضافر تنركب للأصابع العشرة لأنو كلون بحجم إصبع الإجر الكبير ومش عيب وكلنا فينا أخطاء ومش عّم نعيّب على خلقة ربنا".