بالأرقام.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلي في 1873 دقيقة؟

يواجه مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، انتقادات واسعة خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب تراجع مستواه بشكل كبير مع المارد الأحمر، وعدم تقديمه الأداء الذي كانت تنتظره الجماهير منه بعد انضمامه للقلعة الحمراء قادمًا من الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.





مروان محسن لعب مع الأهلي 30 مباراة في مختلف البطولات منذ انضمامه للفريق عام 2016، حيث شارك في 18 مباراة بالدوري الممتاز، و5 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، و5 مباريات بكأس مصر، ومباراتين بالبطولة العربية للأندية.





وبلغت دقائق اللعب الفعلية لمروان محسن مع الأهلي ( 1873 دقيقة)، سجل خلالها 7 أهداف (5 أهداف بالدوري الممتاز – هدف بدوري أبطال إفريقيا – هدف بالبطولة العربية).





أول مباراة شارك فيها مروان محسن مع الأهلي كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام زيسكو يونايتد الزامبي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، أما آخر مباراة للاعب كانت أمام الترجي التونسي في إياب نهائي النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية وخسر الأحمر 3-0، وخسر لقب البطولة.





حقق الأهلي 17 انتصارا في وجود مروان محسن، بينما خسر الفريق في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.





شارك مروان محسن مع الأهلي في مباراتين فقط في الدوري الممتاز بالموسم الحالي بواقع 114 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد في شباك الاتحاد السكندري في المباراة التي خسرها الأحمر 4-3.



